На Обуховской трассе, в Киевской области, столкнулись 5 легковых автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Все машины получили сильные механические повреждения. По предварительным данным причиной ДТП стало не соблюдение скоростного режима водителями в условиях небезопасной дорожной обстановки, обусловленной гололедом. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что в Черноморске автомобиль "влетел" в поезд.