Жуткое ДТП под Киевом: столкнулись пять автомобилей [ Редактировать ]
На Обуховской трассе, в Киевской области, столкнулись 5 легковых автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua
Все машины получили сильные механические повреждения. По предварительным данным причиной ДТП стало не соблюдение скоростного режима водителями в условиях небезопасной дорожной обстановки, обусловленной гололедом. На месте работают сотрудники патрульной полиции.
Напомним, что в Черноморске автомобиль "влетел" в поезд.
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