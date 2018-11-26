Сегодня, 25 ноября, под посольством России в Киеве собрались десятки активистов, протестующих против агрессивных действий России в Керченском проливе. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.



В настоящий момент ситуация под зданием спокойна. Силовики охраняют посольство от возможных силовых действий активистов. Люди потихоньку сносят к зданию шины, на место приносят также бумажные кораблики.



Возле посольства дежурят сотрудники пожарной службы и полиция.

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