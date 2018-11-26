США закрыли границу с Мексикой [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки (США) закрыли границу с Мексикой из-за попытки мигрантов из Центральной Америки ее прорвать. Об этом сообщает AFP news.
Как сообщил один из американских чиновников, даже после закрытия границы мигранты не оставляют попыток попасть на территорию Соединенных Штатов.
"США закрыли границу с Мексикой", - сообщил чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен мигрантов из Центральной Америки, которые накануне приехали к мексиканско-американской границе, попытались прорваться на территорию США.
Ранее, американский президент Дональд Трамп разрешил военным на американско-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости.
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