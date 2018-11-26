В плен к россиянам попали более 20 украинских моряков [ Редактировать ]
После атаки российских военных на украинские корабли в Азовском море в плен попали более 20 моряков. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
"Не менее шести раненых, больше двух десятков военнопленных", - написал он на своей странице в Facebook.
Бабин напомнил, что Порошенко неотложно созвал военный кабинет: "Если это не момент истины для принятия определенных решений, то есть риск, что он никогда уже не настанет".
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Хронологию событий читайте здесь.
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