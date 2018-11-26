Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет в ответ на обстрел и последующий захват российскими пограничниками украинских кораблей.

Об этом написал в Twitter пресс-секретар украинского лидера Святослав Цеголко. "Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - сказано в сообщении.

Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 ноября 2018 г.

На заседании Порошенко заявил: "Я, как президент, в соответствии с Конституцией, принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующие решение (о военном положении - ред.) и обратится с ним в ВРУ".

Также соответствующие заявление было опубликовано в Twitter.

Ранее мы публиковали хронологию событий нападения на украинские корабли в Азовском море.