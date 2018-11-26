Введение военного положения в Украине: Порошенко сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет в ответ на обстрел и последующий захват российскими пограничниками украинских кораблей.
Об этом написал в Twitter пресс-секретар украинского лидера Святослав Цеголко. "Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - сказано в сообщении.
Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 ноября 2018 г.
На заседании Порошенко заявил: "Я, как президент, в соответствии с Конституцией, принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующие решение (о военном положении - ред.) и обратится с ним в ВРУ".
Также соответствующие заявление было опубликовано в Twitter.
Ранее мы публиковали хронологию событий нападения на украинские корабли в Азовском море.
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