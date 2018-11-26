Как и когда Россия атаковала украинские корабли: данные Генштаба [ Редактировать ]
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны начальник Генерального штаба Виктор Муженко рассказал полный ход событий, которые привели к нарастанию конфликта в Азовском море.
По его словам, плановый переход начался 24 ноября, когда суда получили сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива.
"Подтверждения через Международный центр, который находится в Испании закрытия данной зоны - не было. 25-го около 4 часов старший прохода произвел два запроса на диспетчерский пункт Керчи о возможности прохода и уточнения графика прохода в зоне Керченского моста. Информации не получили, ответа не получили, продолжили движение", - рассказал он.
В дальнейшем украинские корабли получили сообщение о том, что они должны выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста от диспетчерского пункта города Керчь.
"В 11 часов 25 ноября получили сообщении о закрытии зоны прохода, и уже соответствующая информация появилась в международном центре контроля, которая не отвечала действительности, потому что в 13.40-13.50 по киевскому времени или 14.40-14.50 по московскому времени под аркой Крымского моста прошел один корабль и два противодиверсионных катера Российской Федерации. Хотя было сообщение о невозможности прохода", - подчеркнул Муженко.
Затем произошла эскалация, российская сторона открыла огонь на поражение, захватила украинские судна. В ходе противостояния ранены 6 военнослужащих из 23, которые находились на кораблях.
Хронологию событий нападения на украинские корабли в Азовском море читайте тут.
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