СНБО направил в Раду предложение ввести военное положение [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.
Об этом во время заседания СНБО заявил секретарь Совета Александр Турчинов.
"Определить как необходимость введения в Украине особого правового режима для создания условий для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим, предложить президенту Украины ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток", - заявил Турчинов.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Хронологию событий читайте здесь.
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