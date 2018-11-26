Говорить о введении военного положения в Украине начали еще после оккупации Крыма. Однако теперь, на фоне резкой эскалации в Азовском море, президент Порошенко поддержал предложение военного комитета вынести на заседание СНБО решение о военном положении.

Что такое военное положение?

Особенности такого положения регламентируются законом "О правовом режиме военного положения", который был принят в 2000 году.

Военное положение - особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с определением срока действия этих ограничений.

Введение режима военного положения проводится в три этапа:

Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП.

Президент вводит в действие своим указом.

В течение двух дней Верховная Рада утверждает указ главы государства.

Отменяется военное положение указом президента, который может быть принят как по предложению СНБО, так и по предложению Верховной Рады.

Какие права появляются у власти?

Гражданское правительство и военные получают расширенные полномочия, позволяющие использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд

1. Вводить трудовую повинность для проведения оборонительных работ, ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, общественно полезных работ.



2. Использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны, менять их режим работы, условия труда.



3. Изымать для временного пользования необходимое имущество министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, предприятий и граждан, в том числе транспортные средства, сооружения, машины, механизмы, оборудование и другие объекты, связанные с обслуживанием транспорта, выдавая об этом документы установленного образца.



4. Устанавливать охрану важных объектов национальной экономики Украины, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.



5. Вводить комендантский час и устанавливать особый режим светомаскировки.



6. Устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта.



7. Проверять документы у граждан, а в случае необходимости осматривать вещи, транспорт, багаж и грузы, служебные помещения и жилища граждан.



8. Ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных организаций, если они угрожают суверенитету, национальной безопасности Украины, ее независимости и территориальной целостности, а также жизни граждан.



9. Осуществлять контроль за работой предприятий связи, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры, использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и разъяснительной работы среди войск и населения, регулировать работу любительских приемно-передающих радиостанций, передачу информации через компьютерные сети.



10. В случае нарушения или невыполнения мероприятий правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также у отдельных граждан радиопередающее оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, другие средства связи.



11. Запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, алкогольными напитками и веществами на спиртовой основе.



12. Изымать у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, а у предприятий, учреждений и организаций – учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества.



13. Запрещать призывникам и военнообязанным менять место проживания без ведома военного командования.



14. Устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих и размещению воинских частей, подразделений и учреждений.



15. Устанавливать порядок использования убежищ, сооружений и других объектов для защиты населения, а также удовлетворения потребностей обороны.



16. Проводить эвакуацию населения, предприятий, учреждений, организаций и материальных ценностей.



17. Вводить нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами, лекарствами.



18. Отстранять от должностей руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций за ненадлежащее исполнение обязанностей, назначать исполняющих обязанности руководителей предприятий.



19. Принудительно изымать и отчуждать имущество у юридических и физических лиц для нужд обороны.

Что власти не могут делать во время военного положения?

Кроме того, что режим военного положения значительно расширяет возможности правительства и военных, существует и ряд запретов:

Не могут проводиться выборы президента, Верховной Рады, органов местного самоуправления.

Нельзя досрочно прекратить полномочия парламента или местных советов.

Нельзя вносить изменения в Конституцию, проводить референдумы.

Документ прямо запрещает создание на территории, где действует военное положение, специальных или особых судов. Правосудие могут осуществлять только суды, созданные в соответствии с Конституцией.

Не могут ограничиваться базовые права человека и гражданина. В частности, нельзя ограничивать право на равенство, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на жилище, право на защиту судом, продолжает действовать презумпция невиновности.

Власти не могут использовать труд граждан во время военного положения на безоплатной основе - работа для нужд обороны должна оплачиваться, как в мирное время.

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