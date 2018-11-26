Bitcoin упал ниже 4 тысяч долларов [ Редактировать ]
Курс криптовалюты Bitcoin опустился до минимальной отметки с сентября прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
В воскресенье утром Bitcoin торгуется в районе 3736 доллара, что на 13,77% ниже уровня предыдущего дня.
Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ethereum подешевел на 14%, Litecoin - на 12%.
В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала до 120 миллиардов долларов, что является самым низким показателем за год.
Напомним, что 14 ноября стоимость Bitcoin снизилась более, чем на 10%, и достигла нового минимума 2018 года.
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