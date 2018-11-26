Україна закликала США допомогти у конфлікті у Чорному морі [ Редактировать ]
Україна сподівається на підтримку американців і чекає від партнерів реакції, щоб запобігти подальшій ескалації. Про це у Фейсбуці написав посол у США Валерій Чалий.
Дипломат зазначив, що застосування сили проти наших кораблів та екіпажів виводить російську агресію проти України на новий рівень.
Такі дії не тільки порушують міжнародно-правові норми, а й становлять загрозу розгортання повномасштабного воєнного конфлікту, зазначив Чалий.
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