Про це у Фейсбуці написав посол у США Валерій Чалий

Україна сподівається на підтримку американців і чекає від партнерів реакції, щоб запобігти подальшій ескалації. Про це у Фейсбуці написав посол у США Валерій Чалий.

Дипломат зазначив, що застосування сили проти наших кораблів та екіпажів виводить російську агресію проти України на новий рівень.

Такі дії не тільки порушують міжнародно-правові норми, а й становлять загрозу розгортання повномасштабного воєнного конфлікту, зазначив Чалий.