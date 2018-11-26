Росія порушила принципи міжнародного права - Клімкін [ Редактировать ]
Дії Росії слід кваліфікувати за всіма принципами міжнародного права. І зараз важлива не просто скоординована позиція та не просто заяви, а чітка послідовність кроків протидії російській агресії. Із такою заявою виступив на засіданні воєнного комітету при РНБО міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. На разі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах, спілкувався як з нашими друзями, так і з керівництвом міжнародних організацій, зокрема НАТО та Європейського союзу. Найближчим часом президент буде мати розмови з керівництвом міжнародних організацій, для того, щоб побудувати чітку коаліцію для протидії російським актам агресії", - говорить Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України.
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