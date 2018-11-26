Армия Украины и СБУ приведены в состояние полной боевой готовности. Соответствующее распоряжение по войскам на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения отдал Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также в полную боевую готовность приведены и сотрудники Службы безопасности Украины. Усилены контрразведывательные меры для недопущения провокаций российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По факту агрессивных действий России в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 437 Уголовного кодекса Украины "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", зарегистрированного прокуратурой Южного региона", - добавили в пресс-службе.

Ранее Гройсман прокомментировал нападение.