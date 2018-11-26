Агрессия России в Азовском море: армия и СБУ приведены в полную боеготовность [ Редактировать ]
Армия Украины и СБУ приведены в состояние полной боевой готовности. Соответствующее распоряжение по войскам на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения отдал Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Также в полную боевую готовность приведены и сотрудники Службы безопасности Украины. Усилены контрразведывательные меры для недопущения провокаций российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По факту агрессивных действий России в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 437 Уголовного кодекса Украины "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", зарегистрированного прокуратурой Южного региона", - добавили в пресс-службе.
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