Мігранти штурмували кордон США [ Редактировать ]
Сотні мігрантів намагалися прорватися через південний кордон США. Найбільший американсько-мексиканський пропускний пункт у Тіхуані закрили. Та це не зупинило біженців. Вони намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами.
Американська поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу. США та Мексика тим часом вирішують долю каравану. Дональд Трамп заявив - мігранти чекатимуть рішення про притулок у США на території Мексики. А у новоствореному мексиканському уряді заперечують такої домовленості не було.
"Я тут працюю вже понад 20 років і такого ще не бачив. Ніби на фронті. Тисячі людей приїхали із Центральної Америки, вони намагаються нелегально потрапити до Штатів. Насправді, поліція такого не передбачала", - говорить Луї Енрік Матео, мексиканець.
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