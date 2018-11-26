Снігопади паралізували авіасполучення у США [ Редактировать ]
Понад тисячу 200 авіарейсів скасували, і ще майже 5 тисяч - затримали, через масштабні снігопади на Середньому Заході США.
Напередодні тисячі американців не могли потрапити додому після святкового вікенду на честь Дня подяки. У містах штатів Канзас, Міссурі, Небраска та Айова оголосили штормове попередження. У школах скасували заняття. Дороги замело, деякі автостради перекрили.
"Було дуже вітряно і насипало багато снігу. У канаві опинилася щонайменше сотня машин. Це божевілля. Але ми звикли до кермування під час снігопаду, тому просто їхали далі", - говорить Ванда Брукс, мешканка Вісконсину.
по теме
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпино росте
Стихія вирує вже понад тиждень. Щонайменше 52 тисячі місцевих жителів перебувають у тимчасових прилистках
Лісові пожежі у Каліфорнії: сотні людей вважаються зниклими безвісти
Кількість жертв пожежі у Каліфорнії зросла до 56. Щонайменше 130 людей уважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція
Лісові пожежі у Каліфорнії: кількість жерт росте
Площа займання наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. В низці округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації
Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха
Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха - це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще зарано, очевидно, що цифри будуть астрономічними
Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж
Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа "Кемп"