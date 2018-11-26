Понад тисячу 200 авіарейсів скасували, і ще майже 5 тисяч - затримали, через масштабні снігопади на Середньому Заході США.

Напередодні тисячі американців не могли потрапити додому після святкового вікенду на честь Дня подяки. У містах штатів Канзас, Міссурі, Небраска та Айова оголосили штормове попередження. У школах скасували заняття. Дороги замело, деякі автостради перекрили.

"Було дуже вітряно і насипало багато снігу. У канаві опинилася щонайменше сотня машин. Це божевілля. Але ми звикли до кермування під час снігопаду, тому просто їхали далі", - говорить Ванда Брукс, мешканка Вісконсину.