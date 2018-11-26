В Киеве, в переулке Ярослава Хомова, недалеко от посольства России, сожгли автомобиль с дипломатическими номерами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Рядом с посольством России проходит акция против захвата украинских военных кораблей.

Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина была посольства России.

Ранее мы писали о том, что в пригороде Киева массово сожгли автомобили жителей.