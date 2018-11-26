В ночь на понедельник, 26 ноября у консульств России во Львове и Харькове прошли акции протеста против действий России в Керченском проливе. Об этом сообщает "Громадське Харків".

Возле львовского консульства активисты подожгли шины, сообщается на странице областной ячейки партии "Национальный корпус".

А в Харькове активисты принесли к зданию бумажные кораблики и плакаты с надписями "Харьков - не Россия", "Россия - оккупант", "Донецк - это Украина" и другими.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

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