Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко обратился к украинским военнослужащим и призвал их быть начеку. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, где рассматривалось решение о введении военного положения, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам главы государства, уже поступают сотни сообщений о готовности ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины присоединиться к противодействию дальнейшим возможным агрессивным действиям России.

"Отдельно хочу сказать, что уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве относительно того, что они уже пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства", - отметил Президент.

Уточняя решение о введении военного положения Президент подчеркнул: "Решение не предусматривает немедленной мобилизации. Но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди".

"Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку. Мы в кратчайшие сроки обеспечим все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство", - сказал Верховный главнокомандующий.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

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