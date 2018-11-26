Владельцы "евроблях" заблокировали границу [ Редактировать ]
На государственной границе остается осложненным движение через ряд пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
По состоянию на 8 утра понедельника такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска: "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Груша", " Смильниця "," Доманово ". Наиболее остро она касается границы с Польшей.
Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.
Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Создано ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформировано смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих.
В местах скопления участников акций для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.
Государственная пограничная служба Украины еще раз обращается ко всем путешествующих граждан и участников международного движения учесть эту информацию при выборе маршрута путешествия.
Напомним, 23 ноября Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 об автомобилях на еврономерах.
20-21 ноября владельцы "евроблях" массово блокировали трассы Украины, протестуя против законов Рады, затрагивающих их интересы. Несмотря на это, народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488.
Что изменилось для украинцев после принятия этих законопроектов, подробно описано здесь.
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