Гонщик "Формулы-1" попал в жуткую аварию [ Редактировать ]
Жуткая авария омрачила открытие заключительной гонки сезона - Гран-при Абу-Даби. Неприятный эпизод произошел на первом же круге.
Об этом сообщает sport.rambler.ru.
Гонщик команды Renault Нико Хюлькенберг, горя желанием обойти соперника на повороте, задел колесо другого болида, несколько раз перевернулся и влетел в отбойник.
Спасать Хюлькенберга пришлось маршалам. Гонщик сразу же после аварии по радио сообщил, что с ним все в порядке - однако самостоятельно покинуть болид не смог.
Читайте также, легендарный гонщик завершил карьеру.
по теме
Держали в тайне 5 лет: последнее интервью Шумахера (видео)
Родственники опубликовали интервью, записанное незадолго до роковой травмы легедарного автогонщика
Женщина выжила после "обезглавливания" (фото)
Женщина выжила после автомобильной аварии, в результате которой ее череп оказался полностью отделен от позвоночника
Верняев выиграл "золото" Кубка мира по гимнастике
На Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе украинские спортсмены выиграли две золотых и одну бронзовую медаль
Легендарный гонщик завершил карьеру
Последнюю гонку испанец завершил на 11-м месте
Пролетел шесть метров: гимнаст установил мировой рекорд (видео)
26-летний спортсмен перелетел от одних горизонтальных брусьев к другим