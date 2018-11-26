Принятие бюджета на будущий 2019 год стало "черной пятницей" для всей Украины, особую угрозу этот бюджет представляет для медиков и учителей. Такое мнение в эфире телеканала OBOZ.tv выразила лидер движения "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

Политик убеждена, что Государственный Бюджет на 2019 год является неприемлемым особенно для медицинской отрасли, поскольку на внедрение реформы системы здравоохранения и обеспечения оплаты труда медицинских работников запланировано критически низкий объем расходов, при том, что статьей 4 Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" предусмотрены расходы на реализацию программы медицинских гарантий не менее 5% ВВП.

"В прошлом году показатель финансирования здравоохранения в соотношении к ВВП составлял 3,5%, в следующем 2019 г. он уменьшен до 3,2%. Представьте, в текущем году, имея медицинскую субвенцию в сумме более 57 млрд. гривен, уже сейчас мы имеем дефицит фонда оплаты труда, что мы будем делать в следующем году, на который запланировано повышение минимальной заработной платы, а сумму медицинской субвенции уменьшено почти на 2 млрд. грн. - до 55 миллиардов гривен. Очевидно, что это создаст угрозы возникновения задолженности по выплате заработной платы работникам медицинских учреждений. Учитывая избирательную кампанию, первые полгода власть будет платить исправно, а дальше - как придется", - отметила Алла Шлапак.

"Это бюджет нищеты и социального уныния. Власть нашла деньги для Президента, для силовых структур, а на здравоохранение, для лечения детей расходы по общему фонду госбюджета с субвенциями увеличили лишь на 3,7% до 95,7 млрд. грн., в то время как инфляция с показателем в 7,4% просто уничтожит такое минимальное повышение", - резюмировала лидер "Социальной справедливости" Алла Шлапак.

Напомним, в шесть утра 23 ноября народные депутаты приняли Государственный бюджет Украины на 2019 год. Поддержали главный финансовый документ страны 240 депутатов, против - 28, воздержались - 22. Документ предусматривает 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Дефицит составляет 89,99 миллиарда гривен. Предполагается прожиточный минимум в размере 1853 гривны с 1 января 2019 года, минимальная зарплата - 4173 гривны. Рост ВВП прогнозируется на уровне 3%. Индекс потребительских цен в следующем году ожидается на уровне 7,4%, а индекс цен производителей - 10,1%.