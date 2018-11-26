Ученые обнаружили на борту Международной космической станции (МКС) бактерии Enterobacter, штаммы которой могут заразить людей с ослабленным иммунитетом и обладают сильной устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает издание Science Alert.

Микроорганизмы были выявлены среди образцов, взятых в туалете и отсеке с тренажерами для физических упражнений. Сам факт их обнаружения вызывает серьезную озабоченность у специалистов.

На МКС даже изначально не опасные для людей штаммы из-за специфических условий среды (микрогравитация, космическое излучение, повышенное содержание углекислого газа и постоянное присутствие людей) может привести к серьезным последствиям.

Результаты генетического анализа микроорганизмов показали, что геномы пяти штаммов, обнаруженных на станции, похожи на три земных штамма бактерии Enterobacter bugandensis. Она является возбудителем заболеваний у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом. "Космические" бактерии резистентны к ряду антибиотиков, включая цефазолин, цефокситин, оксациллин, пенициллин и рифампин. Кроме того, они имеют сопротивляемость разной степени к другим антибактериальным препаратам.

Хотя выявленные штаммы пока не проявляют патогенных свойств, они имеют 112 генов, связанных с вирулентностью, протеканием заболевания и борьбой с иммунной системой. Результаты компьютерного моделирования показали, что существует 79-процентная вероятность превращения бактерий в микроорганизмы, способные вызывать инфекцию у людей.

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