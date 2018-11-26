Беспилотник США заметили над Донбассом [ Редактировать ]
Линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Военно-воздушных сил США.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Украинский милитарный портал.
Беспилотник взлетел с авиабазы в Италии и около 9:00 начал полет над территорией Украины.
Ранее мы писали о том, что Порошенко обратился к России из-за ситуации на Азовском море.
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