Линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Беспилотник взлетел с авиабазы в Италии и около 9:00 начал полет над территорией Украины.

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