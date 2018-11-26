Негода в Україні: на столичних дорогах сталося 120 аварій [ Редактировать ]
Не оминула негода і столичних доріг. Понад 120 ДТП сталося менш ніж за шість годин на Київщині, через ожеледицю. Внаслідок аварій одна людина загинула, 14 травмовані.
Тож водіїв закликають їздити лише на зимовій гумі та дотримуватися безпечної швидкості.
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