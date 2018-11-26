"Євробляхери" блокували пункти пропуску на кордоні із Польщею [ Редактировать ]
На західному кордоні України досі заблоковано рух через одинадцять міжнародних пунктів пропуску. Вісім з них на кордоні з Польщею. Усе через власників авто на єврономерах, які виявилися не готовими до оплати реєстрації своїх автівок. Відучора набув чинності закон про машини з єврономерами.
Тепер їхні власники мають три місяці пільгового періоду, щоб розмитнити авто фактично за половину вартості. Водії нарікають, що їм не роз'яснили всіх нюансів нового документа. Вони заблокували пункти пропуску, заходилися палити шини.
Тим часом правоохоронці перейшли на посилений режим несення служби, аби запобігти будь-яким провокаціям. На допомогу митникам і прикордонникам - прибули підрозділи СБУ та поліції.
"Під час в'їзду він мусить сплатити заставу, яка обраховується у розмірі тих митних платежів, які би він мав би сплатити, якби ввозив цей автомобіль в режимі імпорту. Пізніше, якщо він за 10 днів вивозить цей автомобіль - йому ця застава грошова повертається назад як такий, що виконав вимоги режиму транзит і вивіз з митної території України. Розуміємо, що закон вступив в силу швидше, аніж дехто на це розраховував. Проте він діє. І це норма Податкового Кодексу", - говорить Валентина Черниш, речниця Волинської митниці ДФС.
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