Употребление данных продуктов провоцирует увеличение концентрации сахара в крови и инсулиновую недостаточность, становящиеся предпосылками к возникновению диабета 2-го типа. Об этом пишет "Медицина 2.0".



Продукт первый: мучное. Изделия из белой рафинированной муки - хлеб, булки, печенье, макароны - быстро перевариваются и содействуют скачку сахара. В пищу следует употреблять изделия из цельнозерновой муки - строго умеренно и в сочетании с овощами.



Продукт второй: белый рис. Любовь к белому шлифованному рису, как и к мучному, может довести до диабета, увы. По словам диетолога, для этого печального достижения, нужно есть рис примерно 4-5 раз в неделю, этого уже достаточно. В рисе мало клетчатки, и после его употребления в кровь выбрасывается сразу большое количество глюкозы.



Продукт третий: молоко. Хотя молочные продукты в целом и полезны, довести до диабета способны и они. Диетолог отметила, что в молоке, сметане, ряженке и твороге много насыщенных жиров, которые могут провоцировать инсулиновую недостаточность. Больше одного стакана молока в день взрослому человеку пить не нужно.



Продукт четвертый: колбаса. При ежедневном употреблении колбасы и сосисок в организме будет развиваться дефицит инсулина. Риск развития диабета при этом вырастает почти вдвое.



Продукт пятый: сладости. Все зависит от их количества. Если съедается много, это ведет к набору лишнего веса, а этот фактор способствует появлению диабета.



Продукт шестой: сахаросодержащие напитки. Разные газировки, пакетированные соки и алкоголь - все это существенно повышает уровень глюкозы в крови. У любителей таких напитков вероятность довести себя до диабета увеличивается на 25%.

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