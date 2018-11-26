Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за акта агрессии России в Азовском море.
"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.
В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.
Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.
Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.
Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.
А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".
Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море.
Хронологию событий читайте здесь.
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