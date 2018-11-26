Мировая биржа EXMO заключила соглашение с Tkeycoin [ Редактировать ]
Представители криптовалютной биржи EXMO провели на днях закрытые переговоры с командой проекта Tkeycoin, разработкой компании TKEY DMCC. EXMO станет первой биржей, официально объявившей о добавлении в листинг Tkeycoin (TCD).
Представители криптовалютной биржи EXMO провели на днях закрытые переговоры с командой проекта Tkeycoin, разработкой компании TKEY DMCC. EXMO станет первой биржей, официально объявившей о добавлении в листинг Tkeycoin (TCD).
В Европе биржа EXMO признана специалистами одной из самых защищенных, а среди русскоязычных криптотрейдеров площадка является наиболее востребованной. EXMO очень жестко следит за своей репутацией, в связи с чем сотрудничает только с серьезными партнерами. Любой проект перед листингом проходит тщательную проверку: юристы, эксперты и аналитики выносят свой вердикт о легитимности криптовалюты или токена.
Как считают специалисты, листинг на бирже EXMO даст возможность не только повысить цену активов Tkeycoin, но и положительно отразится на росте курса монеты в ближайшие несколько месяцев. Торги по криптовалюте смогут начаться уже в I квартале будущего года.
Соглашение с EXMO свидетельствует о перспективности и технической проработанности проекта Tkeycoin. Разработчики криптовалюты имеют амбициозные планы по созданию востребованного, безопасного и массового платежного средства нового поколения.
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