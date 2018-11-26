Зонд NASA готовится к посадке на Марс: как это будет [ Редактировать ]
Исследовательский зонд InSight достиг Марса и готовится к посадке на красную планету. Посадка состоится в понедельник, 26 ноября, в 21:00 по Киевскому времени.
Это время, когда на Земле могут получить сигнал от модуля (при наименьшем расстоянии между планетами радиосигнал идет около 3 минут 6 секунд, при наибольшем - до 22 минут 17 секунд), пишет Liga.net.
21:40 - отделение модуля от несущей платформы;
21:41 - разворот модуля для безопасного вхождения в атмосферу;
21:47 - вхождение в атмосферу на скорости 19800 км/ч;
21:49 - пиковый нагрев термощита (около 1500°C);
15 секунд спустя - пиковое торможение, при котором интенсивный разогрев щита может создать радиопомехи;
21:51 - раскрытие парашютной системы;
15 секунд спустя - разделение модуля и отработавшего термощита;
10 секунд спустя - вывод посадочных "ног";
21:52 - включение радара дистанции до поверхности;
21:53 - получение радаром первых данных и корректировка под них системы;
20 секунд спустя - разделение модуля и заднего защитного кожуха с парашютом;
0,5 секунды спустя - начало работы тормозных двигателей;
2,5 секунды спустя - начало "гравитационного разворота" для максимально точной ориентации модуля для посадки;
22 секунды спустя - InSight начинает замедляться с 27 до 8 км/ч;
21:54 - приземление;
22:01 - подача первого сигнала с модуля на Землю, который покажет, что он "живой и здоровый";
Аппарат будет собирать данные с поверхности Марса о температуре, сейсмической активности, и создаст его подземную карту. При успешной посадке InSight станет восьмым исследовательским зондом, работающим когда-либо на Марсе.
Ранее в NASA показали редкий кадр, на котором планета окутана оранжевой дымкой.
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