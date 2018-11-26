Исследовательский зонд InSight достиг Марса и готовится к посадке на красную планету. Посадка состоится в понедельник, 26 ноября, в 21:00 по Киевскому времени.

Это время, когда на Земле могут получить сигнал от модуля (при наименьшем расстоянии между планетами радиосигнал идет около 3 минут 6 секунд, при наибольшем - до 22 минут 17 секунд), пишет Liga.net.

21:40 - отделение модуля от несущей платформы;

21:41 - разворот модуля для безопасного вхождения в атмосферу;

21:47 - вхождение в атмосферу на скорости 19800 км/ч;

21:49 - пиковый нагрев термощита (около 1500°C);

15 секунд спустя - пиковое торможение, при котором интенсивный разогрев щита может создать радиопомехи;

21:51 - раскрытие парашютной системы;

15 секунд спустя - разделение модуля и отработавшего термощита;

10 секунд спустя - вывод посадочных "ног";

21:52 - включение радара дистанции до поверхности;

21:53 - получение радаром первых данных и корректировка под них системы;

20 секунд спустя - разделение модуля и заднего защитного кожуха с парашютом;

0,5 секунды спустя - начало работы тормозных двигателей;

2,5 секунды спустя - начало "гравитационного разворота" для максимально точной ориентации модуля для посадки;

22 секунды спустя - InSight начинает замедляться с 27 до 8 км/ч;

21:54 - приземление;

22:01 - подача первого сигнала с модуля на Землю, который покажет, что он "живой и здоровый";

Аппарат будет собирать данные с поверхности Марса о температуре, сейсмической активности, и создаст его подземную карту. При успешной посадке InSight станет восьмым исследовательским зондом, работающим когда-либо на Марсе.

Ранее в NASA показали редкий кадр, на котором планета окутана оранжевой дымкой.