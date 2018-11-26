В понедельник, 26 ноября, народный депутат Украины Павел Розенко заявил, как повлияет возможное введение военного положения на систему социальных выплат в государстве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без ограничений!", - заявил политик.

Также он отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".

Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море.

Хронологию событий читайте здесь.