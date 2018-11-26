Мы решили разобраться, кто же является лучшим отцом по мнению астрологов, передает from-ua.com. И вот они топ-5 лучших отцов по знаку зодиака.

1. Телец

Папу-Тельца отличает то, что он терпелив, практичен и рационален, а это значит, что он справится с любыми капризами ребенка. Благодаря железной выдержке он спокоен в любой ситуации, а жизненный опыт и мудрость помогают ему вкладывать в воспитание малыша все самое лучшее. С девочками Телец нежен и спокоен, с мальчиками – чуточку строг. Для своих отпрысков папа-Телец готов на все!

2. Дева

Самое главное достоинство папы, рожденного под знаком Дева, это то, что для своих детей он свернет горы. Он достаточно строг, может высказывать критику в адрес близких, но делает он это в достаточно мяткой форме. Иногда Дева бывает придирчив, но не стоит на это обижаться. Его по-настоящему беспокоит будущее детей, поэтому он иногда может перегибать палку.

3. Весы

Папы-Весы – настоящие эстеты. Они ценят красоту, с детства стараются прививать детям любовь к искусству. Порой Весы бывают нерешительны и мягкотелы, но все это потому, что они боятся причинить боль ребенку. Иногда детки садятся ему на шею, но он очень быстро пресекает это на корню.

4. Козерог

Если Козероги балуют детей, то делают это в меру. В целом, они довольно рациональные и практичные папы, которые практически с пеленок настраивают детей на успех. Дети идут Козерогу на пользу. Из сурового и достаточно жесткого мужчины он превращается в доброго и изредка вседозволяющего папочку.

5. Водолей

Папы-Водолеи терпеть не могут жить по расписанию, но это не мешает быть им прекрасными отцами. Дух авантюризма и жажда приключений влекут его в горы, в путешествия, на прогулки. Он не сидит дома и не позволяет лениться своим детям. С таким папой не соскучишься!

Безусловно, другие знаки зодиака могут быть не менее хорошими отцами со своим подходом к воспитанию детей.

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