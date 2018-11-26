27 ноября все вспоминают апостола Филиппа - ученика Иисуса. Принято считать Филиппов день - последним перед Рождественским постом, который длится до 6 января. Его еще называют Филиппов пост, или Холодный.

Обычаи и традиции Филиппова дня

Этот день последний, когда можно есть жирную пищу, поэтому и накрывается крайний богатый стол в этом году, когда подаются пельмени со свининой, на которые приглашают замужних дочерей с их семьями, а также кумовей и соседей, несущих тоже различные мясные угощения – колбасы и балыки.

На пельменях даже предсказывали будущее, добавляя в них разные начинки:

перец – ждать неприятности;

сахар – к любви или романтическому свиданию;

соль – к слезам;

мята – к спокойствию;

укроп – ревность;

петрушка – к пустым хлопотам.

В ночь с 26 на 27 ноября принято угощать домовых, вынося им во двор еду со стола, со словами: "Батюшка Домовой, попробуй мое угощенье, а мне за это дай благословенье – жить в добре и богатстве". Затем возвращались в дом и выпивали чарочку, поклонившись во все углы своего жилища, но только не крестились, все-таки Домовой – не от Бога. Утром обязательно шли в церковь, чтобы отдать оставшуюся еду бедным.

Так как после Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, то девушки обязательно шли 27 ноября в церковь и просили, чтобы в следующем году обязательно найти свою вторую половинку.

Если в доме жило несколько семей, а часто именно так и было, так как молодые обычно оставались жить с родителями, то старшее поколение отдыхали в этот день, уходили из дома, а младшее – готовили еду и ждали богатым столом своих мам и пап, бабушек и дедушек.

Приметы на Филиппов день

Хороший урожай будет, если в этот день на деревьях иней лежит.

Ясный день – плохой урожай.

Снег пошел – май будет дождливый.

Вороны каркают – оттепель будет.

Дождь пошел – яровые будут хорошие.

Кошка намывается в доме, где есть неженатый или незамужняя – к скорой свадьбе.

Воробьи чирикают – к перемене погоды.

Мороз водоемы покрыл – к рыбному изобилию.

Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.