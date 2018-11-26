Приметы на 27 ноября: что можно делать в Филиппов день [ Редактировать ]
27 ноября все вспоминают апостола Филиппа - ученика Иисуса. Принято считать Филиппов день - последним перед Рождественским постом, который длится до 6 января. Его еще называют Филиппов пост, или Холодный.
Обычаи и традиции Филиппова дня
Этот день последний, когда можно есть жирную пищу, поэтому и накрывается крайний богатый стол в этом году, когда подаются пельмени со свининой, на которые приглашают замужних дочерей с их семьями, а также кумовей и соседей, несущих тоже различные мясные угощения – колбасы и балыки.
На пельменях даже предсказывали будущее, добавляя в них разные начинки:
- перец – ждать неприятности;
- сахар – к любви или романтическому свиданию;
- соль – к слезам;
- мята – к спокойствию;
- укроп – ревность;
- петрушка – к пустым хлопотам.
В ночь с 26 на 27 ноября принято угощать домовых, вынося им во двор еду со стола, со словами: "Батюшка Домовой, попробуй мое угощенье, а мне за это дай благословенье – жить в добре и богатстве". Затем возвращались в дом и выпивали чарочку, поклонившись во все углы своего жилища, но только не крестились, все-таки Домовой – не от Бога. Утром обязательно шли в церковь, чтобы отдать оставшуюся еду бедным.
Так как после Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, то девушки обязательно шли 27 ноября в церковь и просили, чтобы в следующем году обязательно найти свою вторую половинку.
Если в доме жило несколько семей, а часто именно так и было, так как молодые обычно оставались жить с родителями, то старшее поколение отдыхали в этот день, уходили из дома, а младшее – готовили еду и ждали богатым столом своих мам и пап, бабушек и дедушек.
Приметы на Филиппов день
- Хороший урожай будет, если в этот день на деревьях иней лежит.
- Ясный день – плохой урожай.
- Снег пошел – май будет дождливый.
- Вороны каркают – оттепель будет.
- Дождь пошел – яровые будут хорошие.
- Кошка намывается в доме, где есть неженатый или незамужняя – к скорой свадьбе.
- Воробьи чирикают – к перемене погоды.
- Мороз водоемы покрыл – к рыбному изобилию.
Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.
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