Военное положение в Украине: какие права и свободы украинцев могут ограничить [ Редактировать ]
В указе президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения предлагается на период его проведения ограничить ряд конституционных прав и свобод человека.
На сайте президента был обнародован указ №390 о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны, но голосовать депутаты должны именно за 391-й указ.
"В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц", - сказано в тексте.
Порошенко на заседании СНБО 25 ноября обещал, что ограничения прав и свобод не будет.
- Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.
- Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.
- Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.
- Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
- Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.
- Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.
- Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.
- Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.
- Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.
- Статья 44. Те, кто работают, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.
- Статья 53. Каждый имеет право на образование.
Подробнее о том, что такое военное положение и как оно повлияет на жизнь украинцев - читайте в нашем материале.
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