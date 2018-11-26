Во время пожара на Закарпатье были спасены шесть человек. ЧП произошло в жилом доме села Ясная Поляна Раховского района ночью, 25 ноября. Благодаря 11-летней дочери владельцев дома и помощи местных жителей трагедии удалось избежать.

"В момент возникновения пожара, в доме находилось пятеро детей и их родственник, который из-за болезни тяжело передвигался. Родители в тот день поехали по делам в райцентр. Вечером, когда дети уже укладывались спать, старшая из детей, 11-летняя Соня почувствовала запах гари, доносившийся из соседней комнаты. Открыв дверь, она поняла, что горит их деревянный дом. Осознав, что огонь уже отрезал путь к выходу из помещения, Соня немедленно начала проводить эвакуацию своих братьев и сестер через окно", – сообщают в ГСЧС.

После того как все дети оказались в безопасности (самому младшему из них – 2 года), девочка и сама выбралось на свежий воздух. К тому времени пожар уже заметили односельчане: одни звонили спасателям, а другие спешили ребенку на помощь. Соня сообщила соседям, внутри дома еще остался их родственник.

На его спасение бросились местные жители. Мужчины быстро зашли в дом, нашли его и вынесли на свежий воздух. После этого один из спасавших доставил детей в больницу на своем автомобиле. К счастью, в медицинской помощи дети не нуждались. До приезда родителей находились в тепле и под наблюдением врачей.

Огонь в горящем доме ликвидировали пожарные. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы. Огнем уничтожена крыша и деревянные стены на площади 66 м2.Во время пожара на Закарпатье были спасены шесть человек. ЧП произошло в жилом доме села Ясная Поляна Раховского района ночью, 25 ноября. Благодаря 11-летней дочери владельцев дома и помощи местных жителей трагедии удалось избежать.

"В момент возникновения пожара, в доме находилось пятеро детей и их родственник, который из-за болезни тяжело передвигался. Родители в тот день поехали по делам в райцентр. Вечером, когда дети уже укладывались спать, старшая из детей, 11-летняя Соня почувствовала запах гари, доносившийся из соседней комнаты. Открыв дверь, она поняла, что горит их деревянный дом. Осознав, что огонь уже отрезал путь к выходу из помещения, Соня немедленно начала проводить эвакуацию своих братьев и сестер через окно", – сообщают в ГСЧС.

После того как все дети оказались в безопасности (самому младшему из них – 2 года), девочка и сама выбралось на свежий воздух. К тому времени пожар уже заметили односельчане: одни звонили спасателям, а другие спешили ребенку на помощь. Соня сообщила соседям, внутри дома еще остался их родственник.

На его спасение бросились местные жители. Мужчины быстро зашли в дом, нашли его и вынесли на свежий воздух. После этого один из спасавших доставил детей в больницу на своем автомобиле. К счастью, в медицинской помощи дети не нуждались. До приезда родителей находились в тепле и под наблюдением врачей.

Огонь в горящем доме ликвидировали пожарные. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы. Огнем уничтожена крыша и деревянные стены на площади 66 м2.

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