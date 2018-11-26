Временному поверенному в делах Украины в России Руслану Нимчинскому на встрече в МИД России был заявлен решительный протест из-за инцидента в районе Керченского пролива. Ему была вручена нота.

Об этом сообщается на сайте МИД России в понедельник, 26 ноября.

"26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Р. М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море", – говорится в сообщении.

Также российские дипломаты выразили "возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России в Украине".

В МИД России отметили, что в ходе встречи было особо подчеркнуто, что "вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне".

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".

Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.

Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.

Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.

Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.

В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.

Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.

В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.

В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.

Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.

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