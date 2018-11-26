Літак-розвідник США вирушив у напрямку анексованого кримського півострова. О 7:50 за Києвом, Boeing RC-135 вилетів з авіабази на грецькому острові Крит, а за годину - о 8:50 вже увійшов до акваторії Чорного моря.

Цей літак використовують ВПС США та Великої Британії для збору, оброблення та передавання розвідувальної інформації.