Запровадження воєнного стану не позначиться на співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною. Про це повідомила на прес-служба київського офісу МВФ.

Там зазначили, що Фонд уже співпрацював з низкою країн, на території яких розгорталися військові конфлікти різної інтенсивності. Нагадаю, в українському уряді та Нацбанку сподіваються отримати перший транш від МВФ - 1,5-2 мільярди доларів до кінця цього року.

Варто зазначити, що отримання коштів від МВФ відкриває шлях до надання кредитів від інших міжнародних фінансових організацій. Зокрема, 500 мільйонів від Євросоюзу, та 650 мільйонів доларів від Світового банку.

І як стало відомо, Україна отримає додатковий бонус - загальною сумою 1,3 мільярда доларів плюс відсотки. Компенсацію на таку суму від РФ має отримати Ощадбанк. Рішення на користь українського банку сьогодні виніс Арбітражний суд у Парижі. Це рішення остаточне і обов'язкове для виконання. Тепер Росія має компенсувати збитки, яких зазнав Ощадбанк в результаті анексії Криму.