У Брюсселі скликали термінове засідання НАТО-ЄС. Відбудеться сьогодні і зустріч Нормандської четвірки на рівні політичних директорів у Берліні. А Європарламент має днями обговорити запровадження нових санкцій проти Москви. Про реакцію заходу на російську агресію в Азовському морі - Олена Абрамович.

Нічні телефонні наради й численні реакції у соцмережах - для багатьох західних політиків ця ніч також була неспокійною. Міністри закордонних справ ЄС, які сьогодні мали зустрітися з інших, поточних питань, вирішили таки обговорити ситуацію в Україні за наполяганням Австрії, яка зараз головує у Раді Євросоюзу.

"Я попросила свого держсекретаря поговорити з послами Росії та України, щоб висловити наше щире занепокоєння. Оскільки все сталося пізно ввечері, - я прочитала про це десь об 11 і до 2 ночі я намагалася давати розпорядження своїм колегам. А вже з 7 ранку я знову була на телефоні, тому поки що не можу дати конкретних коментарів", - говорить Карін Кнайссль, міністр закордонних справ Австрії.

На відміну від австрійської міністра, яка, нагадаю, на своєму весіллі танцювала з Володимиром Путіним, інші країни відреагували значно жорсткіше. Назвали події в Азові агресією Росії та закликали Москву негайно звільнити військовополонених та припинити блокувати Керченську протоку - Латвія, Швеція, Канада та низка інших країн.

Президент Євроради Дональд Туск написав у Twitter, що говорив з Петром Порошенком телефоном та проведе сьогодні зустрічі з українськими дипломатами. Федеріка Могеріні зідзвонювалася з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заявила її речниця і підкреслила: у ЄС дуже стурбовані.

"Високий представник особисто дуже серйозно сприйняла це. Я наголошую, що це один з головних пріоритетів для нас. Ми очікуємо, що Росія негайно звільнить українські судна, їхні екіпажі, і забезпечить морякам медичну допомогу", - заявила Майя Косьянчич, речниця Верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні.

Стурбовані ескалацією і в Німеччині. Саме з цієї заяви сьогоднішню урядову прес-конференцію почав речник Ангели Меркель Штеффен Зайберт. Він повідомив, що канцлер планує найближчим часом зв'язатися з лідерами України та Росії і обговорити можливі шляхи врегулювання конфлікту.

"Як ви знаєте, ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема і право на судноплавство у Керченській протоці, вільний прохід у кораблів у Азовське море має бути забезпечено. У нас багато питань і з приводу застосування росіянами військової сили, якій, за наявною на даний момент інформацією, немає жодного виправдання. Ми закликаємо Росію відпустити кораблі і звільнити моряків", - заявив Штеффен Зайберт, прес-секретар уряду Німеччини.

Така сама позиція і в німецького МЗС. Там сьогодні у закритому режимі пройде запланована раніше зустріч "Нормандської четвірки" на рівні політичних директорів. Обговорюють ситуацію і на терміново скликаному сьогодні засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів. Про нього з генсеком Альянсу домовився президент України, розпочалася зустріч о 17:00 за київським часом.