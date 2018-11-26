Цілодобову реєстрацію автівок на єврономерах пообіцяли в МВС. У відомстві наголосили, що максимально спростять процедуру легалізації так званих "євроблях". Нові правила розмитнення роз'яснили у Державній фіскальній службі.

Відтепер, митне оформлення "євроблях" здійснюватиметься не лише при сплаті митних платежів. А й за умови добровільної оплати штрафу власником ввезеної автівки. Сума становить 8 тисяч 500 гривень. Цей платіж, зазначають у ДФС, анулює митні порушення закордонного власника автівки на євро номерах. Проте, внести цю суму має саме власник за документами. Після чого, авто можна розмитнити.

"Окремо зазначаю, що на період дії цього закону внесено термін 180 діб. Перехідні положення, які дозволяють авто, які знаходяться на території кураїни за наявності права на власність та реєстраційних документів здійснювати його митне оформлення", - заявив Анатолій Сербайло, в.о Директора департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС.

Скільки коштує легалізація "євробляхи" можна підрахувати за формулою. Вона складається з базової ставки, помноженої на коефіцієнт об'єму двигуна та на коефіцієнт віку транспортного засобу.

"Базова ставка визначається окремо для кожного з транспортних засобів. Залежно від типу двигуна - бензиновий або дизель. В залежності від об'єма. Карбюратор, бензиновий - 50 або 100 від об'єма циліндра. Для дизельних - 100 чи 150 в залежності від об'єма циліндра", - пояснює Андрій Войцещук, в.о директора Департаменту адміністрування митних платежів ДФС.

Окрім того, змінилися правила транзиту євроавтівок. Якщо раніше, протягом десяти днів автівка могла вільно переміщуватись між пунктами пропуску, то відтепер ввезення "євробляхи" можливе лише за умови внесення грошової застави. Її розмір вираховують безпосередньо на пункті пропуску. Залежно від віку автівки та її вартості. А от за порушення термінів транзиту запровадили єдиний штраф - 170 тисяч гривень.

"Ці штрафи будуть виписуватись працівниками митниці, якщо це стосується митного законодавства, де я говорив про 170 тисяч гривень. Далі буде передаватися до суду і на підставі рішення суду виконавчою службою будуть стягуватись такі штрафи", - говорить Василь Поїзд, директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.

Однак і це ще не все. Інформацію щодо термінів ввезення та транзиту автівок будуть передавати безпосередньо Національній поліції. Поліцейські, в свою чергу, матимуть право зупиняти транспортні засоби на дорогах задля перевірки їх реєстрації.