Совбез ООН заблокировал предложение по ситуации в Азовском море [ Редактировать ]
Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса, который предложила России по ситуации в Керченском проливе. Транслцию заседание ведет пресс-центр ООН.
Российская сторона хотела провести заседание о "Поддержании международного мира и безопасности".
В начале заседания США, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания осудили агрессию РФ на Азове и поддержали территориальную целостность Украины.
"Я выступаю от имени США, Королевства Нидерланды, Польши, Швеции и Великобритании. Мы выступаем единым фронтом против попытки России обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по теме нарушения границ РФ. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, включая территориальные воды", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, подчеркнув, что "мы выражаем глубокую озабоченность в связи с инцидентом, который представляет собой опасную эскалацию в нарушение международного права. Мы рассчитываем на обсуждение российской провокации по соответствующему пункту повестки дня. Мы призываем всех членов Совета голосовать против пункта повестки дня, предложенного Россией" - заявила постоянный представитель США в ООН Ники Хейли.
Россия, в свою очередь, заявила о нарушении своего суверенитета украинскими властями и обвинила Киев в подрыве международной безопасности.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.
В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.
Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.
Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.
Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.
А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".
Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.
Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.
Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.
Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.
В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.
Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.
В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.
В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.
Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.
Хронологию событий читайте здесь.
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