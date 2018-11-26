Около двух месяцев назад породистый голубь по имени Френк постучался в стеклянные двери омской ветеринарной клиники "Авета". Птица была ранена и нуждалась в помощи, пишет издание "Медуза".

Ренген показал, что у голубя был перелом плечевой кости. Сотрудники "Аветы" решили заручиться помощью коллег из другой ветеринарной клиники, где работает специалист по болезням птиц. Там врачи вместе прооперировали голубя. Перелом оказался закрытым. Обломки кости зафиксировали спицей. По словам ветеринаров, Френк в тот же день начал есть, пить и махать больным крылом.

Через пять недель после операции спицу из крыла вынули, но врачи пока не отпускают голубя на свободу - ему нужно потренироваться перед серьезными полетами. Вскоре Френка отправят в омский зоомагазин, где, как надеются специалисты, он сможет найти своих хозяев. Врачи предполагают, что раньше птица жила в голубятне.

Ранее голубь покатался на машине.