Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в закон о военном положении внесена правка, согласно которой выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Об этом он сказал во время заседания ВР.

Спикер парламента также подчеркнул, что правкой в законе определено введение военного положения на 30 дней.

"Во время дебатов совместно мы пришли к пониманию, что в законе будет исправлено, что срок введения военного положения ограничивается до 30 дней, и было решено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года", - заявил Парубий.

Напомним, из-за обострения и агрессии России в Азовском море секретарь СНБО Александр Турчинов 25 ноября предложил ввести военное положение на срок в 60 дней.