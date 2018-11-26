В закон о военном положении внесена важная правка [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в закон о военном положении внесена правка, согласно которой выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Об этом он сказал во время заседания ВР.
Спикер парламента также подчеркнул, что правкой в законе определено введение военного положения на 30 дней.
"Во время дебатов совместно мы пришли к пониманию, что в законе будет исправлено, что срок введения военного положения ограничивается до 30 дней, и было решено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года", - заявил Парубий.
Напомним, из-за обострения и агрессии России в Азовском море секретарь СНБО Александр Турчинов 25 ноября предложил ввести военное положение на срок в 60 дней.
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