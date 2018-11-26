Нагадаю, в ніч з неділі на понеділок відбулося екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Президент Петро Порошенко запропонував запровадити воєнний стан. Як відповідь на атаку проти українських військових катерів в районі Керченської протоки. Подробиці розкажуть наші журналісти.

Уночі президент запевнив: Україна має неспростовні докази того, що агресія з боку Росії була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією. І Радбез в повному складі підтримав ініціативу глави держави.

"Запровадження воєнного стану, ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території. Захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає на зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізація, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Генштаб повідомив, що Збройні Сили України приведені до повної бойової готовності. На посилену службу перевели й усі підрозділи МВС.

Що ж до роботи банківської системи в країні Голова НБУ Яків Смолій вже заявив: воєнний стан на неї не вплине. А прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив: економіка в країні функціонуватиме нормально.

"Все, що стосується нацекономіки, економічного зростання ми будемо забезпечувати й далі і збережемо спокій і порядок і мобілізуємо всі ресурси щоб захистити українську державу", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, що в умовах повномасштабного воєнного стану влада може запровадити комендантську годину - тобто, заборонити перебування на вулицях у нічний час без спеціальних дозволів. Цивільну владу передадуть військовим. Вони матимуть право на перевірку документів та обшуки громадян, їхнього житла і транспорту. Повністю заборонять страйки та навіть мирні акції протесту. За потреби можуть запровадити трудову повинність, і навіть, можливо, відчуження майна на потреби війська.

Якщо воєнний стан триватиме довше 30 днів, початок президентської виборчої кампанії, можуть перенести. Особливості ситуації в Україні регламентує закон "Про правовий режим воєнного стану". І саме цим документом встановлено, що під час воєнного стану не можна проводити вибори президента, Верховної Ради, та органів місцевого самоврядування.