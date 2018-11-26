Змінити рішення про воєнний стан перед голосуванням у сесійній залі парламенту. З таким зверненням до нардепів звернулися Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Президенти зазначили, що з закону має бути вилучена норма про заборону проведення виборів.

Крім того, за їхніми словами, перед голосуванням народні обранці мали б законодавчо закріпити 31 березня 2019 року - днем виборів президента.

"Враховуючи чисельні звернення громадян України, ми висловлюємо свою думку з питання введення воєнного стану в Україні. Сьогодні Україна стоїть перед непростим вибором. Цинічний, неприхований напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці, захоплення суден та полонення військових - є відвертим актом збройної агресії держави, яка вже окупувала 13% нашої території. Чи стане введення воєнного стану - найкращою відповіддю на цей виклик? Воєнний стан - це на сам перед радикальне обмеження прав громадян України, включаючи повну заборону страйків, масових зібрань та акцій. Право на заборону діяльності політичних партій та громадських організацій. Чи виправдані ці ризики? Чи допоможе реальному протистоянню агресору? За 5 років війни з Росією були ситуації, коли введення воєнного стану було доцільним і можливим - захоплення Криму, війна в Донецькому аеропорту (100 загиблих, 440 поранених), Дебальцівський котел (136 загиблих, 331 людина поранена), Іловайський котел (366 загиблих, 429 поранених, 300 зниклих безвісти) Але тисячі загиблих, повномасштабне втручання ворога тоді не стали підставою для введення воєнного стану. І одним з головних аргументів такого рішення якраз і вела до катастрофічних економічних та соціальних наслідків. Очевидно, сьогодні з'явилися інші аргументи, скоріш за все - політичного характеру. Це вибори. Велика частина суспільства вважає, що подібні дії є загрозою демократії, ці підозри є вкрай небезпечними. Вони можуть призвести до суспільного конфлікту, чим може скористатися ворог і мають бути розвіяні", - заявив Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).