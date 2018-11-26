ДТП в Харькове: отец погибшей рассказал об уловках Зайцевой [ Редактировать ]
По словам Игоря Берченко, потерявшего дочь во время жуткого ДТП в центре Харькова, утверждения адвокатов Зайцевой о том, что их семью никто не мог найти, являются ложью. Об этом он заявил в Киевском райсуде Харькова, где проходит заседание по резонансному делу о ДТП на Сумской, пишет "Униан".
Там продолжают рассматривать ходатайства участников судебного процесса. Игорь Берченко, потерявший дочь во время жуткого ДТП в центре Харькова, назвал перечисление денег семьей Зайцевой "маленькой хитростью". По словам мужчины, утверждения адвокатов Зайцевой о том, что их семью никто не мог найти, являются ложью, так как они находились в больнице скорой и неотложной помощи.
При этом семья обвиняемой оказала помощь лишь тогда, когда его дочь уже умерла. Потерпевший также заявил, что его супруга вместе с адвокатом поехали к Татьяне Ивановой (мать Алены Зайцевой) и попросили номер счета, а затем вернули ей все средства. Схожую позицию высказала и представитель потерпевших Лариса Матвеева - по ее словам, благотворительная помощь не должна считаться смягчающим обстоятельством.
Ранее мы сообщали о том, что Елене Зайцевой стало плохо в суде.
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