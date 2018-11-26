Можливе впровадження воєнного стану вже вплинуло на курс валют. Гривня почала стрімко втрачати у ціні, як і акції українських компаній. Що зміниться для українців, якщо особливий режим все ж таки запрацює - про це далі у матеріалі.

Можливе запровадження воєнного стану спровокувало коливання на ринку продажу валют. Нацбанк збільшив курс долара на завтра на 11 копійок, до 27 гривень 89 копійок. Дещо агресивніше відреагував комерційний ринок. За даними фінансових видань, деякі банківські установи продають долар вже майже по 29 гривень. Жодних обмежень у разі введення воєнного стану Національний банк не встановлюватиме - про це голова НБУ заявив під час екстреної наради з керівниками 40 банків. Очільник відомства закликав фінустанови по максимуму заповнити банкомати готівкою, аби уникнути паніки серед населення.

Свою позицію щодо співпраці в умовах воєнного стану досі не озвучив Міжнародний валютний фонд. Хоча, в українському офісі МВФ наголосили: організація вже мала досвід роботи з країнами у стані військових конфліктів.

Особливий режим не вплине на роботу "Укрзалізниці". Про це у Faceboоk повідомив її керівник, Євген Кравцов. Він запевнив: пасажирські та вантажні поїзди курсуватимуть відповідно до графіка руху та за всіма не забороненими законодавством маршрутами. У штатному режимі працює аеропорт "Бориспіль". Не змінить режиму роботи й "Укрпошта" - виплачувати пенсії та надсилати кореспонденцію обіцяють без затримок.