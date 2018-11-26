Нові санкції проти Росії через атаку на Азові може запровадити ЄС. Днями це питання обговорить Європарламент. У Брюсселі вже відбулося термінове засідання НАТО-ЄС. А також зустріч "Нормандської четвірки" на рівні політичних директорів у Берліні. Про реакцію заходу на російську агресію в Азовському морі Олена Абрамович.

На ескалацію в Азовському морі Єврокомісія відреагувала однією із перших. В неділю ввечері на сайті відомства з'явилася заява від речниці верховної представниці ЄС з питань безпеки Федеріки Могеріні. Мова йшла про зростання напруження, цитую "після інциденту між українськими та російськими військово-морськими суднами". Що викликало обурення як в Україні, так і у брюссельських експертів.

"Вона, на відміну від, наприклад, уряду Канади, не відразу назвала це російською агресією. Вона не закликала Росію до деескалації та звільнення українських кораблів. Це все речі, які треба було сказати вчора та сьогодні. Але, віддамо їй належне, це уже значно сильніша реакція, ніж у минулому", - заявив Роланд Фроденштайн, керівник відділу досліджень центру.

Могеріні раніше неодноразово уникала засудження Росії, наголосив експерт. Чому так сталося цього разу пояснив міністр закордонних справ України.

"З Федерікою Могеріні я спілкувався, коли вона була на саміті, тоді був ще ранок. За підсумками цієї розмови вони підготували заяву і її видали. Але так вийшло, що вже після того відбувалися подальші події. Подивіться, для порівняння, що сказала Христя Фріланд, а з нею я розмовляв, коли була 4 ранку. І, відповідно заява Канади була зовсім іншою", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Сьогодні перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Могеріні не робила додаткових заяв. Утім, її речниця, прокоментувала ситуацію вже по-іншому.

"Високопосадовець особисто дуже серйозно сприйняла це. Я наполягаю, що це один з головних пріоритетів для нас. Ми очікуємо, що Росія негайно звільнить українські судна, їхні екіпажі, і забезпечить їм медичну допомогу", - говорить Майя Косьянчич ,речниця Верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні.

Зважаючи на серйозність ситуації, посли країн ЄС винесли питання Азову для обговорення під час сьогоднішньої зустрічі. З жорсткими заявами в адресу Росії та вимогами негайно звільнити захоплені судна і екіпаж та припинити блокування Керчинської протоки виступили Велика Британія, Канада, Латвія, Чехія, Швеція, та ряд інших країн.

Стурбовані ескалацією і в Німеччині. Саме такою заявою сьогоднішню урядову прес-конференцію розпочав речник Ангели Меркель Штеффен Зайберт. Він повідомив, що канцлер з лідерами України та Росії обговорить можливі шляхи врегулювання конфлікту.

"Як ви знаєте, ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, до цього відноситься і право на судноплавство у Керченській протоці. Вільний прохід кораблів у Азовське море має бути забезпечено. У нас багато запитань і з приводу застосування росіянами військової сили, яка, за наявної на даний момент інформацією, не має жодного виправдання", - говорить Штеффен Зайберт, прес-секретар уряду Німеччини.

Така ж позиція і в німецького МЗС. Там сьогодні відбулася запланована раніше зустріч "Нормандської четвірки" на рівні політичних директорів. Вона відбулася в закритому режимі.

"Наші колеги повністю підтримали нас у засудженні дій Російської Федерації, і так само приєдналися до нашої вимоги негайно надати медичну допомогу пораненим українським морякам і військовослужбовцям ВМС, негайно звільнити наших військовополонених і повернути три кораблі в Україну", - заявив Олексій Макєєв, політичний директор МЗС України.

І вже на цьому тижні у Європарламенті мають обговорити можливість введення нових санкцій щодо РФ. Про те, що в разі ескалації це питання винесуть на термінову дискусію було узгоджено заздалегідь.