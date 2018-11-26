За перебігом подій у парламенті стежить Ольга Теребинська. Вона з нами на зв'язку. Олю, добрий вечір! Чи закінчилася нарешті перерва? І які прогнози щодо голосування?

[Ведуча]

"Вітаю, Наталю. Перерва зав зробив кінчилась півгодини тому. У залі присутні секретар РНБО турчинов, премьер-міністр Гройсман, міністр оборони Полторак та все військове керівництво краіни. Першим перед депутатами виступив Олександр Турчинов. За його словами, указ президента змінений в частині термінів запровадження воєнного стану. Він триватиме 30 днів".

Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки України:

"Тимчасово на період дії правового режиму воєного стану можуть, шановні депутати, я підкреслюю можуть, обмежуватись конституційні права і свободи людини відповідно до законів і Конституції України. Хто дивився вчорашнє засідання РНБО, той міг побачити у виступі президента жорстку позицію, що він не планує застосовувати цю норму, але у випадку загострення умов, загострення військової ситуації, посилення загроз Російської Федерації, ми повинні мати такий інструмент і таку можливість під час введення воєнного стану".

[Ольга Теребинська]

"Я нагадаю, що на зміні документу наполягали ряд фракцій - "Батьківщина", радикали та "Самопоміч". Вони також наполягали на введені військового стану не на всій територіі краіни, а лиш в окремих регіонах. Зараз перед депутатами виступає міністр закордонних справ Павло клімкін.Поки що - це вся інформація, якщо нам стане відомо рішення депутатів до кінця ефіру ми вийдемо на звязок ще раз".