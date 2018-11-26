І повертаємося до теми запровадження воєнного стану в Україні. Щойно Верховна Рада ухвалила рішення. Яке воно - запитаємо в Ольги Теребинської. Вона досі у парламенті. То який результат голосування, Олю?

[Ведуча]

"Ще раз вітаю, Наталю. Зараз вже майже дев'ята - депутати досі не взялись до голосування. Перед колегами виступили голови фракцій. В "Самопомочі" заявили, що їх фракція готова підтримати введення воєнного стану, але лише якщо його дія буде обмежена территоріями на якій відбувається агресія. Радикали наголошують, що введення воєнного стану повністю обмежить права та свободи громадян".

Олег Ляшко, "Радикальна партія":

"Це шо запропонував порошенко це не военний стан - це обмеження Конституції прав українців. Порошенко вводе воєнний стан не проти агресора, а проти кожного українця. Цим указом обмежується право на таемницю листування, особисте життя, свобода пересування, свобода думки і слова вибори право на мирні сбори право на власнисть право на підприємницьку діяльність право на працю, освіту. Скажіть мені будль ласка, яким чином допоможе обмеження право на освіту на працю право заробляти право ррозмовляти рідною мовою. Покажіть мені, де тут відбуття російської агрессії".

[Ольга Теребинська]

"У БПП кажуть, це не оголошення війни, а підсилення обороноздатності. Президентська фракція готова голосувати "за". В "Батьківщині" заявляють, що з перших днів їх фракція вимагала введення військового стану, і їх команда готова підтримати введення. Але наголошують - у президентському указі порушуються ряд конституційних прав і свобод. Франкція "Народного фронту" підтримує введення ВС на 30 днів з можливістью його продовження. У фракції також закликають не порушувати права громадян. Тим часом в залі очікують виступ президента, але штандарт досі не винесли. Тобто коли буде цей виступ не зрозуміло.