В Украине назначили дату выборов президента [ Редактировать ]
Верховная рада Украины назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября. "За" проголосовали 298 народных депутатов.
Таким образом, депутаты поддержали проект постановления №9342 "О назначении очередных выборов президента Украины".
Подчеркнем, что проект постановления внес в Раду спикер парламента Андрей Парубий. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Стоит отметить, что в Украине 26 ноября из-за обострения ситуации в Азовском море ввели военное положение в 10 областях.
по теме
Інна Богословська запропонувала українцям укладати угоду з кандидатами у президенти
Народ, який обирає президента, повинен мати можливість його звільнити - тільки так влада зможе повернути довіру населення
Военное положение: в ЦИК сделали заявление о выборах
Представителя Центризбиркома рассказал о том, какие варианты ждут украинцев
Вибори 2019: за кого голосуватимуть українці - соціологічні опитування
Соціологи з Центру "Софія" оприлюднили свіжі дані щодо електоральних симпатій українців
"Національний корпус" не підтримує Руслана Кошулинського, як єдиного кандидата в президенти від націоналістів - Андрій Білецький
Голова "Національного Корпусу" Андрій Білецький запевняє, що рішення про висунення єдиної кандидатури прийняли без широкого обговорення та погодження всіх правих сил
Сергій Льовочкін закликав політичні сили приєднатися до "Опозиційної платформи - За життя"
Політична подія, яка сьогодні відбулась у стінах парламенту - у Раді офіційно створили депутатське об'єднання "Опозиційна платформа - За життя"
До нової парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя" приєдналися 19 депутатів - Юрій Бойко
До нової парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя" вже приєдналися 19 нардепів - про це на спільній прес-конференції повідомили її засновники Юрій Бойко та Вадим Рабінович