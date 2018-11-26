Верховная рада Украины назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября. "За" проголосовали 298 народных депутатов.

Таким образом, депутаты поддержали проект постановления №9342 "О назначении очередных выборов президента Украины".

Подчеркнем, что проект постановления внес в Раду спикер парламента Андрей Парубий. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Стоит отметить, что в Украине 26 ноября из-за обострения ситуации в Азовском море ввели военное положение в 10 областях.