Президент Украины Петр Поршенко обнародовал перечень регионов, в которых будет введено военное положение. В общем собралось 10 украинских областей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Такое заявление украинский президент сделал во время выступления в Верховной Раде.

"Как только российский солдат пересечет границу, я не потеряю ни секунды, чтобы обеспечить защиту украинской земли", - отметил он.

По его словам, проектом закона, который определяет указ относительно военного положения, который он подписал 26 ноября, предусматривается введение военного положения только в областях, которые располагаются вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Также глава государства обнародовал перечень областей, где будет введено военное положение.

Области, где будет введено военное положение:

Винницкая,

Луганская,

Донецкая,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская,

Запорожская,

Черниговская,

Херсонская,

Внутренние воды Азово - Керченской акватории.

"Подчеркиваю, что особое состояние будет введено только в случае наземной операции регулярных военные Российской Федерации за пределами Операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма", - подытожил президент.

Кроме того, в Украине назначили дату выборов президента.