В каких областях Украины ввели военное положение [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Поршенко обнародовал перечень регионов, в которых будет введено военное положение. В общем собралось 10 украинских областей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.
Такое заявление украинский президент сделал во время выступления в Верховной Раде.
"Как только российский солдат пересечет границу, я не потеряю ни секунды, чтобы обеспечить защиту украинской земли", - отметил он.
По его словам, проектом закона, который определяет указ относительно военного положения, который он подписал 26 ноября, предусматривается введение военного положения только в областях, которые располагаются вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Также глава государства обнародовал перечень областей, где будет введено военное положение.
Области, где будет введено военное положение:
- Винницкая,
- Луганская,
- Донецкая,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Запорожская,
- Черниговская,
- Херсонская,
- Внутренние воды Азово - Керченской акватории.
"Подчеркиваю, что особое состояние будет введено только в случае наземной операции регулярных военные Российской Федерации за пределами Операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма", - подытожил президент.
Кроме того, в Украине назначили дату выборов президента.
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